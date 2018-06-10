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Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 11 Haziran 2018'te yeni binasında başlıyor.

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Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre uzun zamandır yapımı süren Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 11 Haziran Pazartesi günü yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta ayakta tedavi hizmetlerini yürütecek olan hastanenin kısa sürede tüm hizmetleri vermesi bekleniyor.

Bugün 09:38 TSİ - Sağlık

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