Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre uzun zamandır yapımı süren Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 11 Haziran Pazartesi günü yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta ayakta tedavi hizmetlerini yürütecek olan hastanenin kısa sürede tüm hizmetleri vermesi bekleniyor.
Bugün 09:38 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 09:39 TSİ )
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...
Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 11 Haziran 2018'te yeni binasında başlıyor.
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Bugün 09:38 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz