Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

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Kocaeli Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre uzun zamandır yapımı süren Gebze Fatih Devlet Hastanesi, 11 Haziran Pazartesi günü yeni binasında hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta ayakta tedavi hizmetlerini yürütecek olan hastanenin kısa sürede tüm hizmetleri vermesi bekleniyor.