Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kala, bugün (Pazar) İzmit’te miting yapıyor. Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) saat 17.30’da başlayacak mitinge 100 bin kişinin katılması bekleniyor.