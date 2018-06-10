Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kala, bugün (Pazar) İzmit’te miting yapıyor. Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı Alanı) saat 17.30’da başlayacak mitinge 100 bin kişinin katılması bekleniyor.
Bugün 09:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmit'te miting düzenleyecek.
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Bugün 09:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz