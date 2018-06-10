AKP'liler seyyar tuvalet bile getirtecekler

AKP'de Orhan Barış başkanlığındaki seçim hazırlık komisyonu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Kocaeli Mitingi için, Milli İrade Meydan’ını (Perşembe Pazarı) mitinge hazırlıyor. Havanın sıcak olması beklendiği için Büyük Kocaeli Mitinginin yapılacağı alanda serinlik için su dağıtımı yapılacak.

SEYYAR TUVALET BİLE OLACAK

Partili gençler, üzerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan 50 bin tişört giyecek. Miting alanında dev bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erdoğan posterleri ile Türk bayrağı ile AKP bayrağı yan yana asılacak. AKP'li yöneticiler, miting alanına gelen vatandaşlara 30 bin adet Türk bayrağı ve 30 bin adette parti bayrağı verecek. Alanda seyyar revir ile seyyar tuvaletlerin dahi bulunacağı açıklandı.