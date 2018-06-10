Türkiye tarihinin en ilginç iftarı

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık için geçen Nisan ayında İstanbul’da görülen bir davada hakkında İstanbul dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. İstanbul dışına çıkmayan İhsan Eliaçık, HDP Kocaeli milletvekili adayları ile ilginç bir etkinlikle bir araya geldi. Eliaçık, HDP PM Üyesi Asiye Kolçak, HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, HDP Kocaeli Milletvekili adaylarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meryem Demir, Kureyş Bilgiç ve Yasemin Üçer, İstanbul-Kocaeli sınırında buluşarak yeryüzü sofrasında iftar yaptı.

KARŞI YOLA GEÇMEM YASAK

İki şehrin sınırında gerçekleşen buluşmada İhsan Eliaçık, İstanbul sınırında kaldı, Kocaeli sınırına geçmedi. Sınıra kurulan yeryüzü sofrasıyla iftar yapıldı. Türkiye tarihinin en ilginç iftarlarından birisi olan etkinliğe katılım ve ilgi oldukça yüksek oldu. Etkinliğe katılanlar iftar saatinin gelmesiyle oruçlarını açtı. İftar öncesi konuşma yapan İhsan Eliaçık, “Özellikle bu ramazan ayında İstanbul kazan ben kepçe her yere gittim. Bugün de İstanbul sınırındayız. Karşı yol Kocaeli. Oraya geçmem yasak. Bana ceza verdiler. Daha doğrusu adli kontrol uyguluyorlar. Bazı hak ihlallerini gördüm. Bu hak ihlalleri ile ilgili görüş belirttim ve beni cezalandırdılar. Beni cezalandırarak ortalama muhafazakar insanların gözünde bir algı yarattılar” dedi.

HİÇ BİR FİKRE HİÇBİR SINIR SÖKMEZ

Eliaçık, “Ben yıllardır kapitalizme abdest aldıranları eleştiriyorum. Şimdi benim buradan karşı yola geçmememin anlamı nedir? Burada toplanmamızın bir nedenin de sınır kavramını tartışmaktır. Özgürlükleri ve fikirleri sınırlara hapsedemezsiniz. Hiç bir fikre hiçbir sınır sökmez. Dünyada 200 tane devlet var. 200 tane sınır var. Müslümanları sınırlarla bölmüşler. Biz sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya istiyoruz. Biz cennete inanıyoruz. Cennete sınır, sınıf, sömürü ve savaş yoktur” diye konuştu.