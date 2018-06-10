Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:04 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:59 TSİ )

Türkiye tarihinin en ilginç iftarı

Nisan ayında İstanbul’da görülen bir davada hakkında İstanbul dışına çıkış yasağı konulan İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ile HDP Kocaeli milletvekili adayları İstanbul-Kocaeli sınırında buluşarak yeryüzü sofrasında iftar yaptı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık için geçen Nisan ayında İstanbul’da görülen bir davada hakkında İstanbul dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. İstanbul dışına çıkmayan İhsan Eliaçık, HDP Kocaeli milletvekili adayları ile ilginç bir etkinlikle bir araya geldi. Eliaçık, HDP PM Üyesi Asiye Kolçak, HDP İl Eş Başkanı Şahabettin Işık, HDP Kocaeli Milletvekili adaylarından Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meryem Demir, Kureyş Bilgiç ve Yasemin Üçer, İstanbul-Kocaeli sınırında buluşarak yeryüzü sofrasında iftar yaptı.

KARŞI YOLA GEÇMEM YASAK

attachment-268219-1-3d9335bf6c74712519957d5c580359ef-1528613720.jpg

İki şehrin sınırında gerçekleşen buluşmada İhsan Eliaçık, İstanbul sınırında kaldı, Kocaeli sınırına geçmedi. Sınıra kurulan yeryüzü sofrasıyla iftar yapıldı. Türkiye tarihinin en ilginç iftarlarından birisi olan etkinliğe katılım ve ilgi oldukça yüksek oldu. Etkinliğe katılanlar iftar saatinin gelmesiyle oruçlarını açtı. İftar öncesi konuşma yapan İhsan Eliaçık, “Özellikle bu ramazan ayında İstanbul kazan ben kepçe her yere gittim. Bugün de İstanbul sınırındayız. Karşı yol Kocaeli. Oraya geçmem yasak. Bana ceza verdiler. Daha doğrusu adli kontrol uyguluyorlar. Bazı hak ihlallerini gördüm. Bu hak ihlalleri ile ilgili görüş belirttim ve beni cezalandırdılar. Beni cezalandırarak ortalama muhafazakar insanların gözünde bir algı yarattılar” dedi.

HİÇ BİR FİKRE HİÇBİR SINIR SÖKMEZ

attachment-268219-2-3d9335bf6c74712519957d5c580359ef-1528613720-1528614201.jpeg

Eliaçık, “Ben yıllardır kapitalizme abdest aldıranları eleştiriyorum. Şimdi benim buradan karşı yola geçmememin anlamı nedir? Burada toplanmamızın bir nedenin de sınır kavramını tartışmaktır. Özgürlükleri ve fikirleri sınırlara hapsedemezsiniz. Hiç bir fikre hiçbir sınır sökmez. Dünyada 200 tane devlet var. 200 tane sınır var. Müslümanları sınırlarla bölmüşler. Biz sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya istiyoruz. Biz cennete inanıyoruz. Cennete sınır, sınıf, sömürü ve savaş yoktur” diye konuştu.

attachment-268219-4-3d9335bf6c74712519957d5c580359ef-1528613721-1528614215.jpeg

attachment-268219-2-3d9335bf6c74712519957d5c580359ef-1528613720-1528614201.jpeg

Bugün 10:04 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İnce: Ne dediğini bilmeyen bir Cumhurbaşkanı var! mask
İnce: Ne dediğini bilmeyen bir Cumhurbaşkanı var!
İzmit tramvayında yenilik! mask
İzmit tramvayında yenilik!
İnce'den ince mesaj: Camileri temizlik için yıkıyoruz! mask
İnce'den ince mesaj: Camileri temizlik için yıkıyoruz!
10 bin adet bayrak ve şapka dağıtılacak! mask
10 bin adet bayrak ve şapka dağıtılacak!
İlimtepeli ineklerden bıktı! mask
İlimtepeli ineklerden bıktı!
Erdoğan'dan astsubaylara müjde! mask
Erdoğan'dan astsubaylara müjde!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı mask
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü! mask
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü!
Eve yıldırım düştü! mask
Eve yıldırım düştü!

GALERİ

Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL