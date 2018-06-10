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İzmit'i tarihi çınarlar serinletiyor

İzmit'te, sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirirken, Yürüyüş Yolu'nda bulunan tarihi çınarlar kentin bir ucundan diğer ucuna gölgede tutuyor. Sıcaktan korunmak isteyenler çınar ağaçlarının oluşturduğu koridorun gölgesinde yürüyor.

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İzmit kent merkezinde bulunan Hürriyet ve Cumhuriyet caddelerinin bulunduğu Yürüyüş Yolu'ndaki kentin simgesi haline gelen tarihi çınar ağaçları, kent sakinlerine nefes aldırıyor. 1887-1895 yılları arasında İzmit mutasarrıfı olarak görev yapan Selim Sırrı Paşa tarafından şu an Yürüyüş Yolu'nun bulunduğu demiryolunun her iki yanına diktirilen çınar ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, koruma altına alındı. Kentin bir ucundan diğer ucuna uzanan çınar ağaçlarının gölgesine sığınanlar, dev ağaçların oluşturduğu koridorda yürüyüp, banklarda oturarak zaman geçiriyor.

KENTİN OKSİJEN DEPOSU

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Asırlık çınar ağaçlarının kentin oksijen deposu olduğunu söyleyen öğretmen Fatih Ekinci, "Burası çok güzel, hem gölgelik oluyor hem de serinlik. Aşırı sıcaklarda serinlik yaşatıyor bizlere. Ailece buraya gezmeye geliyoruz, bu serin ortamda gezmekten hoşlanıyoruz. Yürüyüşlerimizi de yapabildiğimiz sevdiğimiz bir yer. Ağaçlarla kaplı olması bizlere keyif veriyor. Kentin oksijen deposu gibi. Zaman zaman kargalar kaplasa da çınar ağaçlarını, sesleriyle de rahatsız olsakta biz çınar ağaçları kaplı yolumuzu seviyoruz ve beğenerek de burada geziyoruz" dedi.

'ÇINAR AĞAÇLARININ VARLIĞI HUZUR VERİYOR'

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Sedat Karadeniz ise çınar ağaçlarının varlığının kendisine huzur verdiğini belirterek, "Şehrin tek nefes alınabilen yeri burası. 10 yıldır buradayım 2-3 gün bile buraya çıkmasam yokluğunu hissediyorum. Çünkü trafiğin içerisinde kendinizi yalnız hissedebildiğiniz bir yer burası. Baya il dolaştım böyle bir yer daha görmedim, umarım böyle de kalır burası. Sürekli olarak geziye çıkıyorum bu yolda. Yeşili zaten seviyorum, burada da çınar ağaçlarının varlığı bana huzur veriyor" diye konuştu.

'YÜRÜYÜŞ YOLU'NDA GÜZEL BİR MANZARA VAR'

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Çınar ağaçlarının gölgesinden faydalandıklarını ifade eden İskender Canalkın, şöyle konuştu: "Asırlık çınar ağaçlarını sanırım Sırrı Paşa dikmişti, mekanı cennet olsun. Onun sayesinde temiz hava almış oluyoruz. Çınarların altında, gölgesinden istifade ediyoruz. Yürüyüş Yolunda da çok güzel bir manzara var. Günde 3-4 defa çıkar yürürüm buralarda."

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Çınar ağacı geniş yapraklı ağaçtır..Çam,kkönar,ladin,sedir iğne yapraklı ağaç sınıfındandır....İğne yapraklı ağaçlar geniş yapraklıya göre % 100 daha fazla oksijen salınımı yaparlar...Ağaçlandırma yaparken bu hususa dikkat edilmeli,hava kirliliği,eksoz emisyonunu hesaba katarsak daha çok çam türü ağaçlandırma elzemdir.

Yanıtla . 1Beğen 10 Haziran 11:45

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