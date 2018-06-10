Gece 1.30'da intihar girişimi!

Alınan bilgilere ve iddialara göre gece saat 01.30 sıralarında Ankaralı bir öğrenci olduğu iddia edile A.Ş. isimli genç, Aydınlık Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerindeki bir binanın ikinci katındaki dairenin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine intihara teşebbüs eden genç ikna edilmeye çalışıldı. Kendini aşağı bırakmak istediği esnada evdeki şahıslar tarafından elinden tutularak yakalanan A.Ş. bir diğer eliyle camı kırmaya başlayarak kendisini tutanlara direndi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar da bahtaniye açarak genci kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan A.Ş. ambulans ile M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.