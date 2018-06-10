Karamürsel Devlet'e MR ünitesi

Yenilenen diyaliz, tomografi cihazı ve MR ünitesi, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mürsel Durmaz ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, burada yaptığı konuşmada, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Günümüz modern sağlık hizmetleri sunumunda fiziksel açıdan yetersiz kalan diyaliz ünitesi için hastane bahçesine yeni bir bina yapılarak, 90 metrekare alanda hizmet veren ünite 190 metrekare alanda hizmet vermeye başlamış, hasta ve çalışanlarımıza daha konforlu bir ortam sunulmuştur. Aynı zamanda hastanemizde MR ünitesi kurularak, hastalarımızın bu hizmeti hastanemizden alması sağlanmış ve çevre hastanelere hasta sevki azaltılmıştır." diye konuştu. Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.