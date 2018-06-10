Yenilenen diyaliz, tomografi cihazı ve MR ünitesi, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mürsel Durmaz ve Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, burada yaptığı konuşmada, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Günümüz modern sağlık hizmetleri sunumunda fiziksel açıdan yetersiz kalan diyaliz ünitesi için hastane bahçesine yeni bir bina yapılarak, 90 metrekare alanda hizmet veren ünite 190 metrekare alanda hizmet vermeye başlamış, hasta ve çalışanlarımıza daha konforlu bir ortam sunulmuştur. Aynı zamanda hastanemizde MR ünitesi kurularak, hastalarımızın bu hizmeti hastanemizden alması sağlanmış ve çevre hastanelere hasta sevki azaltılmıştır." diye konuştu. Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.
Bugün 11:43 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Karamürsel Devlet'e MR ünitesi
Karamürsel Devlet Hastanesi'nde yenilenen diyaliz ile Manyetik Rezonans (MR) ünitesinin açılışı yapıldı.
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Bugün 11:43 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz