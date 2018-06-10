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Bugün 11:48 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:10 TSİ )

AKP'nin miting alanında ilginç görüntü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17.30'da ilimize gelerek miting düzenleyecek. AKP Kocaeli Teşkilatı dün geceden itibaren alanı süslemek için çalışmalara başladı. Tüm yolları parti bayraklarıyla süsleyen AKP'nin miting alanını süslememeli dikkat çekti.

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24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilimize gelerek Kocaelili vatandaşlara seslenecek. AKP İl Teşkilatı, miting için günlerdir yoğun bir çalışma içerisindeydi ve tüm yolları parti bayrakları ile süsledi. Ancak dün Muharrem İnce’nin mitinginden sonra Perşembe Pazarı alanını süslemeye başlayan AKP Teşkilatı bu hazırlıkları henüz tamamlayabilmiş değil. Konuyla ilgili olarak daha önce AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı arayarak alanı erken boşaltmalarını istemiş Sarıbay ise bu isteği geri çevirmişti. Yaşanan bu kriz sonrasında Perşembe Pazarı alanında parti bayrakları henüz asılmadı.

Bugün 11:48 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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