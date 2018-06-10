AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı

AKP Kocaeli Teşkilatları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi için kenti bayraklar ile donattı. D-100 Karayolu ve Yürüyüş Yolu'nun boydan boya AKP bayrakları ile süslenirken, mitingin yapılacağı perşembe pazarı alanı bu bayram havasından nasibi alamadı. Miting alanının daha az süslenmesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer yandan ise bayrakların gelişi güzel asılması özellikle D-100 Karayolu ve Salim Dervişoğlu Caddesi'ni kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Bayrakların gevşek oluşu ve sıcağa da fazla dayanamayarak kopması ile AKP bayrakları yerlere düştü. Zaman zaman sürücülerin ön camlarına yapışan bayraklar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.