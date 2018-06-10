Dünya şampiyonu Okyanus İTK’da kupaya ambargo koydu!

Kendi yaş grubunda Türkiye’nin en iyi tenisçileri ilimizde bir araya geldi. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Koordinatörlüğü ile İzmit Tenis Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

KOCAELİ’Nİ BAŞİSKELE TED TEMSİL ETTİ

Fuar içinde bulunan İzmit Tenis Kulübü’ndeki 9 kortta düzenlenen organizasyona ilimizin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Samsun, Ağrı, Ordu, Muğla, Sivas, Bursa ve Kıbrıs’tan şampiyon okullar katıldı. Kocaeli’ni finallerde Başiskele Özel TED Kocaeli Koleji temsil ederken, okulun beden eğitimi öğretmeni ve tenis antrenörü Mehmet Ramazan Ekinci’nin çalıştırdığı takımımızda Nazlı Deniz Saka, Ecem Güleryüz, Ece İdil Yumrukçal, Elif Seden Emiral korta çıktı.

TÜM RAKİPLERİNİ SAF DIŞI BIRAKTI

Birbirinden çekişmeli müsabakaların izlendiği şampiyonada tüm rakiplerini saf dışı bırakan ve otoriteler tarafından da favori olarak gösterilen Dünya Şampiyonu İstanbul Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu, erkeklerde olduğu gibi kızlarda da şampiyonluğunu ilan etti. Dev turnuvada ikinci İzmir Özel Mavişehir Okyanus Ortaokulu, üçüncü İstanbul Başakşehir Vizyon Ortaokulu dördüncü de İstanbul TED Koleji Ortaokulu oldu. Erkekler ödül töreni ile ilgili detaylar yarınki sayımızda olacak.

YILDIZ KIZ TENİS SIRALAMA:

İstanbul Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu İzmir Özel Mavişehir Okyanus Ortaokulu İstanbul Başakşehir Vizyon Ortaokulu İstanbul TED Koleji Ortaokulu

YILDIZ ERKEK TENİS SIRALAMA: