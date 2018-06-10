Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Tenis Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri şampiyonanın kupa töreninde İzmit Tenis Kulübü’ne ve organizasyonda başhakemlik yapan Gökhan Uluç’a teşekkür ederek “Bizlere kapılarını açan müstesna kulübümüze, Gökhan Bey’e, teşkilatımız çalışanlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Bugün 12:07 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:08 TSİ )
Çintimar, İzmit Tenis Kulübü’ne teşekkür etti
İzmit Tenis Kulübü kortlarında 5 gün süren Okullar Arası Yıldız Kızlar ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Kocaeli her zamanki gibi kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
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Bugün 12:07 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz