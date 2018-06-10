Çintimar, İzmit Tenis Kulübü’ne teşekkür etti

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Tenis Kulübü ile ortaklaşa düzenledikleri şampiyonanın kupa töreninde İzmit Tenis Kulübü’ne ve organizasyonda başhakemlik yapan Gökhan Uluç’a teşekkür ederek “Bizlere kapılarını açan müstesna kulübümüze, Gökhan Bey’e, teşkilatımız çalışanlarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.