İzmit Otogarı yakınlarındaki bir lokantada dün, pide ve lahmacun ustası Kazım Yıldızoğlu, fırını yakmak istedi. Bu sırada içeride biriken gaz, bir anda parladı. Yıldızoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Yıldızoğlu, diğer çalışanların çağırdığı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve ellerinden yaralanan Kazım Yıldızoğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Fırını yakmak isterken yüzü yandı!
İzmit'te, pide ve lahmacun ustası Kazım Yıldızoğlu (38), fırını yakmak isterken, içeride biriken gaz nedeniyle alevlerin parlaması sonucu yüzünden ve ellerinden yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz