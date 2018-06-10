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Bugün 12:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:31 TSİ )

Havuzda rekor üstüne rekor kırıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet programında yer alan Okullar arası Yıldızlar Yüzme Türkiye Final yarışmaları Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti.

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Türkiye’nin farklı illerinden gelen 71 okul ve buna bağlı 272 sporcu, 3 gün süren şampiyonada nefesleri kesti. Çeşitli kategorilerde Türkiye rekorları kırılırken, yarışmalar sonunda İstanbul Özel Çevre Orta Okulu bayanlarda, Bursa Emine Örnek Koleji ise erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktı. Birçok Yüzme şampiyonasının adresi haline gelen Gebze, bu kez Okullar arası Yıldızlar Yüzme Türkiye Final yarışmalarına ev sahipliği yaptı.  Geçen hafta başında başlayan şampiyona önceki gün yapılan final yarışları ile sona ererken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 71 okul ve 272 sporcu Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda müthiş bir mücadeleye tutuştu.

TÜRKİYE REKORLARI KIRILDI

Gebze’deki finallerde Türkiye rekorları da kırıldı. Buna göre 13 Yaş Sırt üstü 200 metrede elde ettiği 2.19,26 derecesinin yanına 100 metrede Sırt üstü 13 Yaş 1.05,80 derecesini ekleyen Sudem Denizli, 14 Yaş 50 metre Kurbağalamada 03.59 derecesiyle Yağız Alp Yekta, 4x100 Serbest Bayan takımlarda ise Özel Çevre Koleji 4.06.93 derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. 3.gün sonunda alınan puanlar sonucu dereceye giren takımlara kupaları ile başarı belgelerini Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut ve Kocaeli Yüzme İl Temsilcisi Barbaros Bayram takdim etti.

BAYANLAR TAKIM SIRALAMASI:

1-İstanbul Özel Çevre Orta Okulu
2-İstek Özel Antalya Okulu
3-Bursa Emine Örnek Koleji
4-TED Ankara Koleji

ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI:

1-Bursa Emine Örnek Koleji
2-İstek Özel Antalya Okulu
3-TVO Özel Şişli Terakki Okulu
4-Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası O.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

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