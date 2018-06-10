Gebze futboluna uzun süreyle hizmet veren ve geçtiğimiz sezon Şekerpınar Gençlerbirliği’ni çalıştıran Köse, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fikirtepe Dumlupınarspor ile görüşme halinde bulunuyor. Fikirtepe’den teklif aldığını doğrulayan Köse, “Her şey nasip kısmet. Bekleyip göreceğiz” dedi. Kadıköy ilçesinin takımı olan Fikirtepe Dumlupınarspor İstanbul 1.Küme Futbol Ligi’nde yer alıyor.
Bugün 12:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:32 TSİ )
Köse’ye Fikirtepe kancası!
Bölgemizin tecrübeli futbol antreörlerinden Hasan Hüseyin Köse’ye il dışından teklif var.
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Bugün 12:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz