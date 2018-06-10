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Köse’ye Fikirtepe kancası!

Bölgemizin tecrübeli futbol antreörlerinden Hasan Hüseyin Köse’ye il dışından teklif var.

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Gebze futboluna uzun süreyle hizmet veren ve geçtiğimiz sezon Şekerpınar Gençlerbirliği’ni çalıştıran Köse, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fikirtepe Dumlupınarspor ile görüşme halinde bulunuyor. Fikirtepe’den teklif aldığını doğrulayan Köse, “Her şey nasip kısmet. Bekleyip göreceğiz” dedi. Kadıköy ilçesinin takımı olan Fikirtepe Dumlupınarspor İstanbul 1.Küme Futbol Ligi’nde yer alıyor.

Bugün 12:31 TSİ - Spor

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