Erhan'ın ölümü ailesini yasa boğdu

İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Gazi Adalı Sokak adresinde ikamet eden boyacı ustası Nevzat Bavul ve Hülya Bavul çiftinin 2 çocuğundan biri olan Erhan Bavul (28), yaklaşık 8 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle zaman zaman tedavi görüyordu. En son tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fenalaşan Bavul, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan Erhan Bavul’un ölümü ailesini ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Erhan Bavul’un cenazesi Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.