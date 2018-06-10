Bu yıl 8.’sinin düzenlendiği Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 2-1 mağlup eden Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği dev organizasyonu zirvede bitirdi.
Bugün 12:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:46 TSİ )
Esnaflarda şampiyon, Pasifik Gemi ve Yat: 2-1
Bu yıl 8.’sinin düzenlendiği Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 2-1 mağlup eden Pasifik Gemi ve...
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Bugün 12:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz