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Esnaflarda şampiyon, Pasifik Gemi ve Yat: 2-1

Bu yıl 8.’sinin düzenlendiği Esnaflar Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 2-1 mağlup eden Pasifik Gemi ve...