ESPRİLİ YAKLAŞIM

24 Haziran öncesinde, Seçim çalışmalarını hızla sürdüren siyasiler, sporla ilgili açıklamalar da yapıyor. Kocaelispor ve kentin spor yapısıyla ilgili görüş belirten adaylar, bu noktada da projeler üretip, destek bekliyor. Kendisi de eski bir kulüp başkanı olan CHP Kocaeli milletvekili adayı Tahsin Tarhan "Kimse üzülmesin. Küme düşen Kocaelispor değil, AKPSPOR küme düştü. Bunlar seçimlik yaklaşıyor. Gerisi hikâye. Seçimden sonra Kocaelispor'un yüzüne bakmazlar" diyerek, acı gerçeği gözler önüne serdi.