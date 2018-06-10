ESPRİLİ YAKLAŞIM
24 Haziran öncesinde, Seçim çalışmalarını hızla sürdüren siyasiler, sporla ilgili açıklamalar da yapıyor. Kocaelispor ve kentin spor yapısıyla ilgili görüş belirten adaylar, bu noktada da projeler üretip, destek bekliyor. Kendisi de eski bir kulüp başkanı olan CHP Kocaeli milletvekili adayı Tahsin Tarhan "Kimse üzülmesin. Küme düşen Kocaelispor değil, AKPSPOR küme düştü. Bunlar seçimlik yaklaşıyor. Gerisi hikâye. Seçimden sonra Kocaelispor'un yüzüne bakmazlar" diyerek, acı gerçeği gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz