Günün spor müsabakaları bu haberde

Okullar boşaldı sahalar doldu

Okulların tatile girmesiyle beraber karnelerini alan çocuklarn hemen ertesi gün sahaları doldundu. Hafta sonu kentin dört bir yanında sahalara çıkan U11 ve U13 Futbolcuları, kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Bugün de sırayı yeniden U11 Futbol ligi alırken, tam 22 maç oynanacak. Sahaların bölünerek aynı anda iki maç oynatılabildiği ligde, bol gol ve özellikle miniklerin sevinç ve hüzün görüntüleri renk katıyor. Veliler de bu heyecana ortak olurken, çocuklarının gelişimine tanık olmanın tadını çıkarıyor.

İşte günün programı…

A-İZMİT YILDIZ-KOCAELİ 15.00 AVNİ KALKAVAN STADI 1

A-YAVUZ SPOR-İZMİT FK 16:10 AVNİ KALKAVAN STADI 2

A-İLİMTEPE G.B.-Y. KOCAELİ 17.20 AVNİ KALKAVAN STADI 2

A-YENİ KANDIRA-ÇAMLITEPE 16:10 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

B-BLD.DERİNCE-K.YENİŞEHİR 15.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 2

B-SERDAR G.B.-KOC. GENÇ 16:10 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 1

B-İZMİT G.B.-MERT SPOR 16:10 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 2

B-İLİMTEPE FK-Y. SERDAR 15.00 AVNİ KALKAVAN STADI 2

C-ÇAYIRTEPE-DER. BİRLİK 15.00 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 1

C-1937 SEKA-Ç.PLAJYOLU 17.20 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 1

C-DERİNCE G.B.-İZMİT B. 17.20 AVNİ KALKAVAN STADI 1

D-KOC.GÜNEŞ-YEŞİLOVA 17.20 MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 2

D-BAĞÇEŞME-KÖRFEZ İLÇE 16:10 AVNİ KALKAVAN STADI 1

D-ÇENEDAĞ-KANDIRA G.B. 16:10 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-BALABAN-KULLAR 15.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

E-BAŞİSKELE BLD.-ŞİRİN 15.00 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-ARS.O.S.-ARSLANBEY B. 17.20 K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

H-DARICA G.B.-GEBZE 15.00 METİN OKTAY STADI 1

H-M.FENARİ-ÇAYIROVA 15.00 METİN OKTAY STADI 2

K-MUTLUKENT-ÇAYIROVA B. 16:10 METİN OKTAY STADI 1

K-MUSTAFAPAŞA-S.ORHAN 16:10 METİN OKTAY STADI 2

K-BEYLİKBAĞI-DAR. KÜLTÜR 17.20 METİN OKTAY STADI 1

Küçük kızlar 2. Küme Voleybol Ligi’ne devam…

Okulların tatile girmesiyle birlikte tüm branşlarda alt yapı ligleri maçları yoğun tempoda sürüyor. 2.Küme Voleybol Ligi’nde bugün de maçlar var. 2 salonda toplam 3 maç oynanacak. Küçük Kızlar fileye yükselecek.

Program şöyle…

18:30 23 Nisan İ. - Gebze Arena Hasan Gemici S.S.

18:30 YahyaKaptan - Yenikent Derince S.S.

20.30 İzmitSpor - DsiSpor Hasan Gemici S.S.

Basketbolda bugün 3 maç var

Basketbolda da okulların tatile girmesiyle birlikte yoğun bir program başladı. U11 ve U12 liglerinde toplam 3 maç oynanacak. Maçlar Gebze, İzmit ve Karamürsel ilçelerine dağılmış durumda.

Günü programı şöyle…

19:00 U 11 Erkek B Gebze GHSK - Hanibal Gebze S.S.

18:30 U 11 Erkek A K.Basket – Gazanfer Bilge Atatürk S.S.

20:00 U 12 Kız Karamürsel – G.Yıldızları K.M. Atatürk