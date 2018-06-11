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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 12:55 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, bugün farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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Okullar boşaldı sahalar doldu

Okulların tatile girmesiyle beraber karnelerini alan çocuklarn hemen ertesi gün sahaları doldundu. Hafta sonu kentin dört bir yanında sahalara çıkan U11 ve U13 Futbolcuları, kıyasıya bir mücadeleye tutuştu. Bugün de sırayı yeniden U11 Futbol ligi alırken, tam 22 maç oynanacak. Sahaların bölünerek aynı anda iki maç oynatılabildiği ligde, bol gol ve özellikle miniklerin sevinç ve hüzün görüntüleri renk katıyor. Veliler de bu heyecana ortak olurken, çocuklarının gelişimine tanık olmanın tadını çıkarıyor.

İşte günün programı…

A-İZMİT YILDIZ-KOCAELİ              15.00     AVNİ KALKAVAN STADI 1

A-YAVUZ SPOR-İZMİT FK             16:10     AVNİ KALKAVAN STADI 2

A-İLİMTEPE G.B.-Y. KOCAELİ      17.20     AVNİ KALKAVAN STADI 2

A-YENİ KANDIRA-ÇAMLITEPE    16:10     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

B-BLD.DERİNCE-K.YENİŞEHİR     15.00     MEHMET  ALİ KAĞITÇI STADI 2

B-SERDAR G.B.-KOC. GENÇ        16:10     MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 1

B-İZMİT G.B.-MERT SPOR            16:10     MEHMET  ALİ KAĞITÇI STADI 2

B-İLİMTEPE FK-Y. SERDAR           15.00     AVNİ KALKAVAN STADI 2

C-ÇAYIRTEPE-DER. BİRLİK            15.00     MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 1

C-1937 SEKA-Ç.PLAJYOLU            17.20     MEHMET  ALİ KAĞITÇI STADI 1

C-DERİNCE G.B.-İZMİT B.             17.20     AVNİ KALKAVAN STADI 1

D-KOC.GÜNEŞ-YEŞİLOVA            17.20     MEHMET ALİ KAĞITÇI STADI 2

D-BAĞÇEŞME-KÖRFEZ İLÇE        16:10     AVNİ KALKAVAN STADI 1

D-ÇENEDAĞ-KANDIRA G.B.        16:10     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-BALABAN-KULLAR                      15.00     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

E-BAŞİSKELE BLD.-ŞİRİN                               15.00     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 2

E-ARS.O.S.-ARSLANBEY B.           17.20     K.B.Ş.BLD.VİNSAN SUNİ ÇİM 1

H-DARICA G.B.-GEBZE                  15.00     METİN OKTAY STADI 1

H-M.FENARİ-ÇAYIROVA                              15.00     METİN OKTAY STADI 2

K-MUTLUKENT-ÇAYIROVA B.    16:10     METİN OKTAY STADI 1

K-MUSTAFAPAŞA-S.ORHAN      16:10     METİN OKTAY STADI 2

K-BEYLİKBAĞI-DAR. KÜLTÜR      17.20     METİN OKTAY STADI 1

Küçük kızlar 2. Küme Voleybol Ligi’ne devam…

Okulların tatile girmesiyle birlikte tüm branşlarda alt yapı ligleri maçları yoğun tempoda sürüyor. 2.Küme Voleybol Ligi’nde bugün de maçlar var. 2 salonda toplam 3 maç oynanacak. Küçük Kızlar fileye yükselecek.

Program şöyle…

18:30 23 Nisan İ. - Gebze Arena Hasan Gemici S.S.

18:30 YahyaKaptan - Yenikent Derince S.S.

20.30 İzmitSpor - DsiSpor Hasan Gemici S.S.

Basketbolda bugün 3 maç var

Basketbolda da okulların tatile girmesiyle birlikte yoğun bir program başladı.  U11 ve U12 liglerinde toplam 3 maç oynanacak. Maçlar Gebze, İzmit ve Karamürsel ilçelerine dağılmış durumda.

Günü programı şöyle…

19:00 U 11 Erkek B Gebze GHSK - Hanibal Gebze S.S.

18:30 U 11 Erkek A K.Basket – Gazanfer Bilge Atatürk S.S.

20:00 U 12 Kız Karamürsel – G.Yıldızları K.M. Atatürk

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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