Kocaelispor'un efsane kaptanı amansız bir hastalığa yakalandı

80’li yılların sonunda yıldızı parlayan ‘Gençlik hareketiyle kendine 11’de yer bulan ve 90’lardaki efsane Kocaelispor’un, efsane kaptanlarından Melih Gürbüztürk, amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. MS hastası olan Melih Gürbüztürk, Sakarya’daki evinde tedavisini sürdürürken, 80’li yılların sonunda beraber forma giydiği yakın arkadaşları Olcay Danacı, Fevzi Açıkgöz ve Sinan Uğur’un ziyaretiyle hayli mutlu oldu. Sık sık bu ziyaretleri gerçekleştiren üçlü, Melih’i bir an olsun yalnız bırakmıyor.