80’li yılların sonunda yıldızı parlayan ‘Gençlik hareketiyle kendine 11’de yer bulan ve 90’lardaki efsane Kocaelispor’un, efsane kaptanlarından Melih Gürbüztürk, amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. MS hastası olan Melih Gürbüztürk, Sakarya’daki evinde tedavisini sürdürürken, 80’li yılların sonunda beraber forma giydiği yakın arkadaşları Olcay Danacı, Fevzi Açıkgöz ve Sinan Uğur’un ziyaretiyle hayli mutlu oldu. Sık sık bu ziyaretleri gerçekleştiren üçlü, Melih’i bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Bugün 12:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:00 TSİ )
Kocaelispor'un efsane kaptanı amansız bir hastalığa yakalandı
80’li yılların sonunda yıldızı parlayan ‘Gençlik hareketiyle kendine 11’de yer bulan ve 90’lardaki efsane Kocaelispor’un, efsane kaptanlarından Melih Gürbüztürk, amansız bir hastalıkla mücadele ediyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 12:54 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz