CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün ilimize gelerek Perşembe Pazarı’nda Kocaelili vatandaşlara seslendi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yoğun katılımın ve büyük bir coşkunun hakim olduğu mitingi değerlendirdi. Sarıbay, “Mitinge katılım beklentimin çok üzerinde oldu. Coşku ve katılım muhteşemdi. Taşıma adam yok, zorla getirilme yok. Organik bir topluluk vardı. Benim gördüğüm alanda 45-50 bin kişi vardı. Ancak sayıların bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Mitingin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüştüğünü söyleyen İl Başkanı Sarıbay,” İnce mitingden dolayı teşekkür etti ve 10 numara miting olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.
Bugün 13:03 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
İnce "10 numara miting oldu" demiş
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin ilimizde gerçekleştirdiği miting hakkında konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Taşıma adam yok, zorla getirilme yok. Organik bir topluluk vardı. Benim gördüğüm alanda 45-50 bin kişi vardı. Muharrem İnce 10 numara miting olduğunu söyledi” dedi.
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Bugün 13:03 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz