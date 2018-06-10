İnce "10 numara miting oldu" demiş

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün ilimize gelerek Perşembe Pazarı’nda Kocaelili vatandaşlara seslendi. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, yoğun katılımın ve büyük bir coşkunun hakim olduğu mitingi değerlendirdi. Sarıbay, “Mitinge katılım beklentimin çok üzerinde oldu. Coşku ve katılım muhteşemdi. Taşıma adam yok, zorla getirilme yok. Organik bir topluluk vardı. Benim gördüğüm alanda 45-50 bin kişi vardı. Ancak sayıların bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Mitingin ardından Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüştüğünü söyleyen İl Başkanı Sarıbay,” İnce mitingden dolayı teşekkür etti ve 10 numara miting olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.