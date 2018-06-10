Kullar taşıyıcılar kooperatifinden geleneksel iftar

SS 4 Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile iftarda bir araya geldi. Başiskele Kullar’da bulunan kooperatif binası önünde düzenlenen iftara İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Sinan Minareci, Hakim Mesut Erbaş, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kullar Belediyesi Eski Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başiskele İlçe Yöneticisi İsmail Özkar, Başiskele İlçe Tapu Müdürü Ferhat Uzun, İl Milli Eğitim eski Şube Müdürü Cemal Şişman, İl Milli Eğitim eski Şube Müdür Yardımcısı Yaşar Uzun, eski muhtarlar derneği başkanı İsmail Şişman, eski sendika başkanı Ali Tanrıverdi, Güç Plastik Fabrikası sahibi Ahmet Emre Aydın, Güç Plastik Fabrikası Müdürü Volkan Toktaş, Hwsueng Fabriksı Yöneyim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftarın ardından kısa bir konuşma yapan SS 4. Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, bugüne kadar kooperatife katı sağlayan, emeği geçen ve iftara katılan herkese teşekkür ederken geleneksel hale getirdikleri iftar organizasyonlarına devam edeceklerini belirtti.