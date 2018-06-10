Adana Yüreğir TOKİ herkese örnek olsun!

Devlet okulları arasındaki Adana Yüreğir TOKİ Köprülü Ortaokulu erkeklerde Türkiye dördüncülüğüne imza atarak önemli bir başarının sahibi oldu. Tenise yatırım yapan, ülke genelinde seçtiği sporcuları yüzde yüz bursla oynatan ve bu anlamda tenis adına Milli olabilecek sporcuları bünyesinde toplayan kolejler karşısında adeta yüreğini ortaya koyan Yüreğir TOKİ Köprülü Ortaokulu taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

KOCAELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Metlioğlu, gazetemize yaptığı açıklamada “Taşrada bulunan ve bölgemizin çocukları ile yıldız erkek teniste Türkiye dördüncüsü olmayı başardık.Adana’yı ve ilçemiz Yüreğir’i en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Tenis Antrenörümüz Siraç Ekinci, sporcularımız Mahmut Emre Gürmeriç, İskender Arda Gürmeriçve Eren Arslan gururumuz oldu.Kocaeli İzmit’teki organizasyondan ötürü de çok memnunuz. Muzaffer Çintimar Bey, spor müdürlüğü personeli ve İzmit Tenis Kulübü yetkililerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.