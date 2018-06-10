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Murat Başak: Benden yana sorun çıkmaz

Kocaelispor’da geride bıraktığımız sezonun en cefakar futbolcularından Murat Soner Başak, yeni sezon ile ilgili beklenti ve düşünlerini gazetemiz ile paylaştı. Başak, her iki taraf için de uygun şartlar oluşursa Kocaelispor’da devam etmek istediğini belirtti.

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Omuz, bel, diz ve kasık sakatlıkları ile boğuşmasına karşın fedakarca mücadele eden, taraftarın sevgilisi başarılı stoper Murat Soner Başak, Kocaelispor’da forma giymeye devam etmek istediğini ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Ligi bir hafta erken bitirdim. Yönetimimiz de aradı ve lig bitmeden önce devam etmek istediklerini belirtti. Sonrasında uzun bir süre gelişmelerden uzak kaldım.

YENİ YÜZLERE İHTİYACIMIZ VAR

Bu Pazartesi günü telefonla bir kez daha görüştük. Yüz yüze de görüşünce iş olumlu bitecektir. İki taraf için de uygun şartlar oluşursa Kocaelispor’da devam etmek istiyorum. Teklifler var. Başka illerden menajerler de arıyor. Tabii ki önceliğim Kocaelispor. Yönetimimiz ile konuşmadan kimseye ne söz ne de umut veririm. Bir süre daha bekleyeceğim. Benden yana bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Transferin açılması tabii ki çok önemli. Yeni yüzlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Bugün 13:23 TSİ - Spor

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