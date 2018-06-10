İlimizin başarılı teknik adamlarından Yaşar Çetindemir ile ilgili, son günlerde Gölcük tarafından bir kulüp ile anlaştığı yönünde bilgi sunuldu. Ancak Çetindemir’in herhangi bir takımla anlaşmadığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, hedefi olan ve kurumsal anlamda da iyi yönetilen bir kulüpte çalışma düşüncesinde olduğu gelen haberler arasında.
Bugün 13:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:25 TSİ )
Yaşar Çetindemir kimse ile anlaşmadı
İlimizin başarılı teknik adamlarından Yaşar Çetindemir ile ilgili, son günlerde Gölcük tarafından bir kulüp ile anlaştığı yönünde bilgi sunuldu.
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Bugün 13:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz