Yaşar Çetindemir kimse ile anlaşmadı

İlimizin başarılı teknik adamlarından Yaşar Çetindemir ile ilgili, son günlerde Gölcük tarafından bir kulüp ile anlaştığı yönünde bilgi sunuldu. Ancak Çetindemir’in herhangi bir takımla anlaşmadığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam, hedefi olan ve kurumsal anlamda da iyi yönetilen bir kulüpte çalışma düşüncesinde olduğu gelen haberler arasında.