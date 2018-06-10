Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:58 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:39 TSİ )

Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz

Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'den Twitter üzerinden iğneliyici bir paylaşımda bulundu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İzmitli Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Twitter hesabından bir video paylaşan Akşener, “Biz özel uçakla gezmiyoruz. Sözüm söz, bunu seçilince de değiştirmeyeceğim. #YüzünüGüneşeDönTürkiye” mesajı ile seçmenlerine seslendi.

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu mask
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te
CHP İzmit’ten dev iftar! mask
CHP İzmit’ten dev iftar!
Şehrin en güzel noktasında SP'ye izin yok AKP'ye var mask
Şehrin en güzel noktasında SP'ye izin yok AKP'ye var
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak! mask
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak!
Perşembe pazarı gelin gibi süslendi mask
Perşembe pazarı gelin gibi süslendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı mask
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü! mask
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü!
Eve yıldırım düştü! mask
Eve yıldırım düştü!

GALERİ

Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL