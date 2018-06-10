İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İzmitli Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Twitter hesabından bir video paylaşan Akşener, “Biz özel uçakla gezmiyoruz. Sözüm söz, bunu seçilince de değiştirmeyeceğim. #YüzünüGüneşeDönTürkiye” mesajı ile seçmenlerine seslendi.
Bugün 13:58 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:39 TSİ )
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz
Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'den Twitter üzerinden iğneliyici bir paylaşımda bulundu.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 13:58 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz