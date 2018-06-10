İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İzmitli Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Twitter hesabından bir video paylaşan Akşener, “Biz özel uçakla gezmiyoruz. Sözüm söz, bunu seçilince de değiştirmeyeceğim. #YüzünüGüneşeDönTürkiye” mesajı ile seçmenlerine seslendi.