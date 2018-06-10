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Deniz ulaşımda yaz sefer tarifesi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımında 18 Haziran Pazartesi günü yaz sefer tarifesine geçiyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Müdürlüğü 2018 yılı yaz sefer tarifesine 18 Haziran 2018 Pazartesi günü başlıyor. Ek seferlerle beraber Kocaeli deniz ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 99 sefer yapılacak.

İKİ EK SEFER KONULDU

Çalışma saatlerinin değişmemesi ve yaz-kış saat düzenlemesinin ülke genelinde yapılmaması nedeniyle sezon boyunca sabit tarife uygulaması yapıldı. Deniz ulaşım tarifelerinde saat değişikliği yapılmayarak sadece yaz sezonu için gerekli görülen hatlara ek seferler konuldu. Bu kapsamda 18 Haziran 2018 itibariyle Karamürsel – Değirmendere - İzmit ile Karamürsel – Hereke’ye iki ek sefer başlayacak.

GÜNLÜK 99 SEFER

Ek seferlerle birlikte Kocaeli Deniz Ulaşımında günlük 8 iskeleye toplam 99 sefer yapılacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbul Büyükada Seferleri’ne 18 Haziran’da ( 24 Haziran Hariç ) ve Mehtap Turlarına 23 Haziran’da başlanacak.

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