Yola çıkmak isteyen minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Gebze'de Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan D. idaresindeki 34 TN 8591 plakalı minibüs ile park yerinden yola çıkmak isterken karşı yönden hızla gelen Cemal B. yönetimindeki 41 TP 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Cemal B.’nin eşi Fetiye B. ve kızı Busenur B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.