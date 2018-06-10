Kaza, Gebze'de Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan D. idaresindeki 34 TN 8591 plakalı minibüs ile park yerinden yola çıkmak isterken karşı yönden hızla gelen Cemal B. yönetimindeki 41 TP 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Cemal B.’nin eşi Fetiye B. ve kızı Busenur B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bugün 14:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Yola çıkmak isteyen minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Gebze'de yola çıkmak isteyen minibüs ile otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz