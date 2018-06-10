Karamürsel kent meydanı köprülü kavşağı temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Özellikle şehirlerarası karayolları üzerlerine yapılan kavşaklar trafiği akıcı hale getirerek şehirlerde trafik stresinin de önüne geçiyor. Kentteki kilit noktalarda uygulanan bu kavşaklardan biri de Karamürsel’e geliyor. Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından olan D-130 karayolu, Karamürsel kent meydanında battı- çıktı şeklinde düzenleniyor. Kentin merkezinin bütünlük kazanacağı Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı için temel atma töreni düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yılbaşına köprülü kavşağı açacaklarını belirtti.

TEMEL ATMA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, Ak Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, protokol ve vatandaşlar katıldı.

IŞIK: TRANSİT TRAFİĞİNİN KARAMÜRSEL’E OLAN YÜKÜ AZALACAK

Kastamonu’daki şehit cenazesinden gelerek temel atma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terörün her nerede olursa olsun bulunup başının ezileceğini belirtti. Işık “Ben bir sene Karamürsel’de ortaokulda okumuş bir kardeşinizim. Şu yoldan bir sene boyunca yürüyerek gittim geldim. Ak Parti iktidara geldiğinde bizim burada bölünmüş yolumuz yoktu. Hatırlayın İzmit’ten Gölcüğe kadar bir yola başlamışlardı. Bir sürü yolsuzluk iddialarından dolayı yarım kalmıştı. Oda deprem parasıyla yapılan bir yoldu. Biz iktidara gelir gelmez bu yolu Yalova’ya kadar duble yol haline getirdik. Şimdi oda ihtiyaca karşılık gelmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Bey sağolsun, yaptığımız istişarelerle Karamürsel’imizin bu merkezi için bu proje yapılıyor. Karamürsel’imizin bu merkezi çok sıkıştı. Trafik ışıkları Karamürsel çok ciddi bir yük getiriyor. Burada yapılacak olan battı çıktıyla transit trafiğinin yükünü azaltmak için bu projenin kararı alındı” dedi.

BAŞKAN: YILBAŞINA BU TÜNELİ AÇACAĞIZ

Temel Atma Töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu “Şehirlerimizden köylerimize kadar alt yapısında üst yapısına, çevresiyle, sosyal ve eğitim hizmetleriyle hamdolsun güzel hizmetler yaptığımıza inanıyoruz. Halkımızdan bunun takdirini, teşekkürünü ve duasını alıyoruz. Verdiğimiz sözleri ve vaatleri de bir bir yerine getiriyoruz. Başladığımız hiçbir işi bu güne kadar yarım bırakmadık. İnşallah bu iş de yılsonu gelmeden bitecek. Yılbaşına bu tüneli açacağız. Böylelikle bu tünelle Karamürsel’imizin alt kesimi ile üst kesimini bir araya getirecek. Bizim için halkımızın istek ve talepleri çok önemlidir. Biz halkımızın istek ve taleplerine göre projeler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

YIL SONUNA TAMAMLANACAK

290 metre kapalı kısmıyla D-130’un iki yakasını birleştirecek olan proje, ilçeye bütünlük katacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi projenin yapılması için gerçekleştirilen ihalede 41 milyon 967 bin TL ile en düşük teklifi veren firma daha önceden çalışmalara başlamıştı. Şantiye kurulumunu tamamlayarak imalat öncesi trafik aktarım çalışmalarına başlayan yüklenici firma projeyi yıl sonuna kadar tamamlayacak.

290 METRE KAPALI KISIM

Karamürsel Kent Meydanı bölgesinde yapımına başlanan dalcık projesi, D-130 karayolu üzerinde uygulanacak. 19 metre genişliğinde olacak tünel geçişli köprülü kavşağın 290 metre uzunluğunda kapalı kısmı bulunacak. Proje 2x2 şeritli dalcık olarak uygulanacak. Ayrıca proje ile birlikte D-130 karayolunun bin 710 metrelik kısmı yeniden düzenlenecek.

21 BİN 700 TON ASFALT

Proje kapsamında 17 bin 470 metreküp muhtelif beton, 5 bin 650 ton demir kullanılması planlanırken, zemine de 18 bin 250 metre kazık çakılacak. Projede 28 bin 500 ton temel tabakaları, 21 bin 700 ton asfalt, 52 bin 500 metrekare taş mastik asfalt serilecek. Kavşakta 4 bin 750 metrakre parke, 6 bin 500 metre bordür kullanılacak. Çalışmada 3 bin 110 metre drenaj, 2 bin 450 metre kanalizasyon ve 2 bin 640 metre içme suyu hattı yapılacak.