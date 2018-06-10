Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.30'da Perşembe Pazarı'nda Kocaelililere seslenecek. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Erdoğan'ın mitingi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanın çevresi, büyükşehir belediyesinin otobüsleriyle doldurularak şerit oluşturuldu. İlk kez bu şekilde bir güvenlik önleminin alınması ise dikkat çekti.
Bugün 14:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:32 TSİ )
Miting için ilginç önlem!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.30'da Perşembe Pazarı'nda Kocaelililere seslenecek. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Erdoğan'ın mitingi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bunlardan en ilginci halk otobüslerinin sıra sıra dizilmiş hali oldu...
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Bugün 14:27 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(1 )
Halk - İftar vakti kimse evlerine gidemicek bütün yollar kapanmış keşke biraz daha erken bir saatte yapılsaydı veya oruçlu insanları düşünerek yollar kapanmasaydı..
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