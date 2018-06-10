Miting için ilginç önlem!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.30'da Perşembe Pazarı'nda Kocaelililere seslenecek. Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Erdoğan'ın mitingi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanın çevresi, büyükşehir belediyesinin otobüsleriyle doldurularak şerit oluşturuldu. İlk kez bu şekilde bir güvenlik önleminin alınması ise dikkat çekti.

Otobüsler yan yana iyice yaklaştırılmış hali... İnsan geçmemesi için yapıldığı tahmin ediliyor...