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Marmara Bilge Okulları’nda coşkulu mezuniyet

Marmara Bilge Okulları Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri mezun olmanın sevinç ve hüznünü yaşadı. Okulda düzenlenen tören oldukça coşkulu geçti.

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Marmara Bilge Okulları Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu. Okulda düzenlenen mezuniyet törenine Marmara Bilge Okulları kurucusu İsmail Kurt, okulun Genel Koordinatörü Türker Gedik, Marmara Bilge Okullarının Anadolu Lisesi Müdürü Gürbüz Okta, okul öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

“GELECEKLERİNİ BELİRLEYECEKLER”

Marmara Bilge Okulları kurucusu İsmail Kurt, “Geleceklerini en iyi şekilde öğrencilerimiz belirleyecekler. Öğretmenlerimize onlara kılavuz oldukları için çok teşekkür ederim” dedi. Mezuniyet töreninde Anadolu Ateşi gurubunun sahnede birbirinden güzel figürlerle sergiledikleri gösteri görülmeye değerdi. 

KEPLERİ FIRLATTILAR

Okul birincisi Doğukan Mahir Fındık, okul ikincisi Melike Gökçe Coşkun ve okul üçüncüsü İpek Ada oldu. Okul birincisi Doğukan Mahir Fındık’a diploma ve ödülünü Marmara İsmail Kurt verdi. Öğretmenlerin sahneye alınmasıyla birlikte bütün öğrenciler keplerini havaya fırlattı. Kepleri fırlatarak liseyi bitirmenin sevincini yaşayan gençler gönüllerince eğlendi.

Bugün 14:34 TSİ - Eğitim

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