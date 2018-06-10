Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bulvar üzerinde bulunan boş arsa üzerinde dolaşan bir köpek, su vanalarının bulunduğu yarım metrelik kutuya düştü. Olayı gören arsanın yanında bulunan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği düştüğü yerden çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çabaları ile köpek düştüğü yerden çıkartıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek, daha sonra salıverildi.
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Su kutusunda mahsur kalan köpeği itfaiye kipleri kurtardı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde su vanalarının bulunduğu kutuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz