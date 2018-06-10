Hem fonksiyonel hem estetik: Burun estetiği

İki uygulamayı bir arada uygulamak için tecrübe ve iyi bir anatomi bilgisi gerekmektedir. Kemik kırılması sonrası burnun dış duvarının içeriye doğru fazlaca çökmesi sinüslerin çıkış kanallarını daraltarak kronik sinüzite yol açabilir.

RAHAT NEFES ALIN

Burun kemiğinde oluşan eğrilik, burun yollarını daralttığı için nefes alıp vermede de sıkıntı oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum bazen de tamamen burun yollarının tıkanmasına neden olur. Burun kemiğinde yaşanan eğrilik bir yöne doğru olacağı için eğriliğin olduğu kısımda burun yolunda daralma ve tıkanıklık da söz konusu olabilir. Doğru bir estetik müdahale ile nefes alma gibi sorunlarınızın önüne geçin.

DAHA İYİ BİR GÖRÜNÜM

Şekil bozuklukları, burnun daha estetik bir görünüm kazanması gibi nedenlerle burun estetiğine başvurabilirsiniz. Burnunuzun görüntüsünden rahatsızsanız doğru bir estetik ameliyat ile hem daha iyi bir görünüm kazanabilir hem de nefes alma konusunda daha rahat hissedebilirsiniz. Hasta ve doktorun ameliyat öncesi detaylı bir görüşme yapması ise iyi sonuç alabilmenin ön koşulu.

AMELİYAT ÖNCESİ DİKKAT EDİN

Burun estetiği ameliyatlarında en başarılı sonucu alabilmek için; ameliyat öncesi hastanın yüz hatlarının ve sorunlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor. İyi bir burun estetiği ameliyatı için doktorunuzun alanında uzaman ve tecrübeli olması gerekmektedir. Hastanın beklentilerini iyi öğrenmek, beklentiler ve ihtiyaçların birbiriyle örtüşmesini sağlamak ameliyat öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır.

AMELİYAT SONRASI TEDAVİ SÜRECİ

Burun ameliyatı sonrasında ilk iki gece yastık ile başınızı destekleyerek mümkün olduğunca dik bir şekilde uyumak ödem oluşma riskini en aza indirir. Ayrıca Düzenli beslenmek ve düzenli uyumak da iyileşme sürecinizin hızlanmasına yardımcı olur. Yüz kaslarınızın çok fazla hareket etmesine neden olacak mimik kullanımından uzak durmalısınız. Burun kaslarınızın esnemesi ve fazla hareket etmesi size rahatsızlık vereceği için kontrolünüz dahilindeki mimik hareketlerinizi kısıtlayabilirsiniz.

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