Kocaeli Master kocaman bir aile oldu

Son 4 yılda 2 kez Marmara Masterler Ligi, 2 kez de Türkiye Masterler Ligi şampiyonluğu elde ederek Kocaeli’nin gururu olan Kocaeli Masterler, MaşukiyeCevizdibi Restoran’da verilen iftarda buluştu. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, İl Hakem Atama Sorumlusu Arif Doğan Talay, futbolcular ile ailelerini buluşturan iftara tam 72 kişi katıldı.

ORHAN UZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Son derece nezih bir ortamda gerçekleşen iftarda Kocaeli Master Futbolcuları Derneği Başkanı Orhan Uzel “Bizi bu günlere kavuşturan Allah’a şükürler olsun. Ailemiz çok büyüdü. Bugün bizleri onurlandıran protokolümüze, arkadaşlarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi. Bol bol sohbet eden konuklar son olarak gazetemize fotoğraf vererek günü ölümsüzleştirdi.