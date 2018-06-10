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Cemil Yaman: Türkiye prangalarından kurtulacak

AKP Milletvekili Cemil Yaman, seçim çalışmaları kapsamında Körfez’de yaptığı ziyaretler sırasında yapılacak olan seçimlerin önemine değindi ve “24 Haziran, Türkiye için bir milat olacak ve prangalarından kurtulacaktır” dedi.

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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Körfez’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yaman, ilçe başkanı Söğüt ile birlikte ilk olarak Bozkurt ailesinin düzenlediği geniş katılımlı ev toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı’na destek istedi.

“TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ”

Vatandaşlarla buluşmasında 24 Haziran seçimlerinin tarihe tanıklık etmek olduğunu belirten milletvekili Yaman, “Ülkemiz ilk defa bir başkan seçecek. Sizleri de ‘bu süreçte benim de imzam var’ diyebilmek için sandığa davet ediyorum. Bu seçimlerde tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü iktidar için liderimize ve partimize tam destek vermeliyiz” diye seslendi.

GENÇLERLE SAHUR PROGRAMI

Sahada milletimizden çok güzel teveccühler gördüklerini ve AKP ile Türkiye’nin bundan sonra da ileriye gideceğini belirten Yaman, “24 Haziran’da bu hizmet ivmesinin devam edebilmesi içinde önemli bir virajdır. Bu dönemecin ardından Türkiye prangalarından kurtulacak, hedeflerine daha hızlı kavuşacaktır” dedi. Yaman, Pertevpaşa Erkek Öğrenci Yurdu’nda bulunan gençlerle de sahur programı gerçekleştirdi.

Bugün 15:15 TSİ - Siyaset

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