Ejderoğlu: Uçurum öncesi son çıkıştayız

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam eden Saadet Partisi’nun ilimizdeki birinci sıra milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu, geçtiğimiz gün Kartepe’de kahvehane ziyaretleri yaptı. Gezisi sırasında bir araya gediği vatandaşlara ülkenin sorunlarını anlatan Ejderoğlu, ülkenin tek kurtuluşunun Saadet Partisi ile gerçekleşebileceğinin altını çizdi. Ejderoğlu’na ilçe halkının ilgisi yoğun oldu.

“MİLLET DOĞRUYU TERCİH EDECEKTİR”

Kartepe turu sırasında 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan SP’li aday Ejderoğlu, “Şundan emin olun, bu seçimde bizler sadece cumhurbaşkanı veya milletvekili seçmeyeceğiz. Milletimiz vereceği oylarla etrafı ateş çemberine dönmüş ülkemizin yönünü de belirleyecek. 24 Haziran, ülkemiz için uçurumdan önceki son çıkıştır. İnşallah milletimiz 24 Haziran’da doğru tercihi yapacak ve Türkiye’yi feraha kavuşturacaktır” dedi.