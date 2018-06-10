Alp: Türkşen’in zihniyeti belli oldu

İYİ Parti’nin Kocaeli’deki milletvekili adaylarından Ali Türkşen’in sosyal medya hesabı üzerinden AKP’lilere yönelik yaptığı hakaret parti yöneticilerinin tepkisine neden oldu. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan AKP Gölcük ilçe Başkanı İdris Alp, Türkşen’in ve partisinin anlayışının yapılan bu hakaretle ortaya çıktığını dile getirdi.

“BU ADAM BİR ASKERDİ”

Türkşen için “Zihniyetinin ne olduğu ortada” diyen Alp, “Seçmenine bu şekilde bakan ve bu üslupla konuşan bir partinin niyeti ne olabilir. Kazara bu adamlar iktidar olursa ülkeyi demek ki böyle yönetecekler. Tabi ki milletimiz bu hakaretin sahiplerine geçmişte müsaade etmedi, yine müsaade etmeyecekler. Yapılan davranışı kınıyorum. Milletvekili adaylarının zihniyeti çok belli. Her halde 59 milyonun oyuna talip değil. Kaldı ki bu kişi bir ordu mensubu. Bu kişinin yaptığı hakareti milletimiz şanlı ordumuzla ilişkilendirmeyecek ve bu lekeyi sürdürmeyecektir” dedi.