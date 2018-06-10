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Ayaz, Rumeli ve Balkan göçmenlerini ağırladı

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Rumeli-Balkan kökenli İzmitli hemşerilerini iftar yemeğinde buluşturdu.

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Beyt’ül Kebap’ta gerçekleşen iftar yemeğine, Rumeli-Balkan derneklerinin başkanları, eski belediye başkanları, kanaat önderleri, işadamlarının yer aldığı yaklaşık 50 seçkin davetli katıldı.

BÜYÜK İLGİ VARDI

Programa katılanlar arasında Balkan Türkleri Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Selçuk Koç, Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip, Istrancalılar Derneği Başkanı Kamil Terzi, Pomak Kültür Derneği Başkanı Şakir Süloğlu, MAP Hoytag Başkanı Özkan Göçenler’in yanı sıra; eski Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice, eski Akmeşe Belediye Başkanı Hilmi Sevilen, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri İbrahim Elgin ve Yusuf Sami Çınar, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, KTO eski Başkanı Sibel Moralı, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, KOTO Meclis Üyesi Eray Bodur, AKP il yöneticilerinden Halil Dokuzlar, Gülcan Kocabıyık ve Hasibe Özayan ile AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı yer aldı.

BİRLİK, BERABERLİĞİMİZİ ARTTIRALIM

İftar yemeğinin ardından konuşan ilçe başkanı Hasan Ayaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemini anlattı. Ayaz, “Artık birlik olmalıyız. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi artıralım. Türkiye’yi, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin de üstüne çıkarmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve güçlü bir Meclis için AK Parti’ye destek vermeliyiz” ifadesini kullandı.

BAŞARAMAYACAKLAR

TİKA’nın Osmanlı coğrafyasında meşale olduğunu belirten Ayaz, “Bazıları, Rumeli ve Balkanlarda çok güzel hizmetler yapan TİKA’yı FETÖ sevmiyor diye kaldıracaklarını söylüyor. 16 yıldır iktidarız, ‘Gezi’ zekalılar FETÖ tweetleri ile ülkeyi yıkacaklarını zannediyorlar. FETÖ talimatları ile hareket ediyorlar. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız üzerinde büyük oyunlar oynuyorlar, ama başaramayacaklar” dedi.

Bugün 15:21 TSİ - Siyaset

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