Akşener'in otobüsüne saldırı!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, İzmir'de gerçekleştireceği program öncesi şehri turlayacağı otobüse saldırı oldu. İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Meral Hanım’ın Pazar günü ilçe turlarında kullanacağı arabaya böyle bir saldırı oldu. Polis kamera kayıtlarını da araştırıyor. Fuardan çıkarken olmuş. Bu konuyu biz ayrıca polise aksettirdik. Onlar da ciddiyetle araştırma yapıyorlar. Bu İYİ Parti’ye ve İYİ Partililere ilk saldırı değil. Millet bunun cevabını sandıkta verecek. Biz seçimlerin sükunet ve huzur içinde geçmesi için her türlü tedbir ve hoşgörüyü aldık. Aynı tedbir ve hoşgörüyü devleti yönetenlerden bekliyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bir vatandaşımızın seçim nedeniyle burnunun kanaması bizi derinden üzer ve yaralar. İzmir’de değerli bir emniyet müdürü var onun gerekli her türlü tedbiri alacağına inanıyorum. Bu saldırıyı yapanları da lanetliyorum" ifadelerini kullandı.