Elite Otel’de düzenlenen iftar programı için 30’a yakın büyük iftar masası hazırlanırken, organizasyon tam anlamıyla kusursuzdu. İftar programına Gebzespor’dan Eskiçarşı Grubu, Kocaelispor’dan Hodri Meydan Grubu, Giresunspor Marmara Çotanaklar Grubu ve Küçükköyspor taraftarları katılarak birlik-beraberlik ve kenetlenme duygularını artırdı. Şampiyonluk kupasının elden ele dolaştığı organizasyonda Darıca Belediye Başkanı ve Darıca G.B. Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, iftar öncesi kısa bir selamlama konuşma yaptı. Taraftar liderleri ve gruplarına birlik-beraberlik adına düzenledikleri iftar yemeği için teşekkür eden Başkan Karabacak, tüm taraftarın Ramazan ayını ve bayramını kutladı.
Bugün 15:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:51 TSİ )
İşte gerçek tribün kardeşliği
Darıca Gençlerbirliği’nin cefakar taraftar grubu Çınaraltı’nın geleneksel hale getirdiği iftar yemeğine bu yıl da katılım bir hayli yoğun oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz