Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi için Milli İrade Meydanı (Perşembe pazarı alanı) yavaş yavaş dolmaya başladı. Oldukça sıcak ve bunaltıcı bir havanın etkili olduğu ilimizde, miting için alaba gelen ve oruçlu olduğu öğrenilen Müzeyyen Filiz isimli bir genç kız fenalaştı. Tansiyonu düşen genç kıza olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Miting öncesinde 10 kişinin fenalaştığı bildirildi.
Bugün 16:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:16 TSİ )
Mitinge gelen genç kız fenalaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi için perşembe pazarı alanına gelen Müzeyyen Filiz isimli genç kız sıcak havaya dayanamayarak fenalaştı. Sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahalede bulundu.
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Bugün 16:02 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz