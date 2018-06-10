Mitinge gelen genç kız fenalaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli mitingi için Milli İrade Meydanı (Perşembe pazarı alanı) yavaş yavaş dolmaya başladı. Oldukça sıcak ve bunaltıcı bir havanın etkili olduğu ilimizde, miting için alaba gelen ve oruçlu olduğu öğrenilen Müzeyyen Filiz isimli bir genç kız fenalaştı. Tansiyonu düşen genç kıza olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Miting öncesinde 10 kişinin fenalaştığı bildirildi.