Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizde gerçekleştireceği miting öncesi vatandaşlar alanı doldurmaya başlarken objektiflere ilginç kareler yansıdı. Miting alanına saatler öncesinden isimleri Recep, Tayyip, Erdoğan Yurtoğlu üçüzleriyle birlikte gelen Emine Yurtoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini ailecek göstermiş oldu.
Bugün 16:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:18 TSİ )
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler alanda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizde gerçekleştireceği miting öncesi vatandaşlar alanı doldurmaya başlarken objektiflere ilginç kareler yansıdı.
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Bugün 16:13 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz