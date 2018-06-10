Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!

Cumrhubaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli mitinginde ilginç şeyler yaşanmaya devam etti. Belediye otobüslerinin perşembe pazarı alanına sıra sıra dizilmesine anlam verilemezken daha sonra ise mitingden gazetelerine bilgi ve fotoğraf servis eden basın mensuplarına yasak geldi.
FOTOĞRAF ÇEKİMİ 1 SAAT KADAR YASAKLANDI
Alan henüz dolmadığı için basının fotoğraf çekimi yasaklandı. Öte yandan bulundukları alandan sunucu Metin Kaptanoğlu tarafından kovuldukları iddia edilen basın mensupları alanın yakınında buluna bir TIR'ın üzerine koyuldu. Miting alanına gitmeye çalışan basın mensuplarına izin verilmedi. Tepkilere neden olan yasak yaklaşık 1 saat sonra kaldırıldı.
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Yorumlar
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Kek Ve Çay - Özgürlükler Ülkesi
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