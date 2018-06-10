Mitingde haremlik selamlık vardı

AKP’nin büyük Kocaeli mitingi sırasında farklı bir görüntü daha dikkat çekti. Mitingin düzenlendiği Perşembe Pazarı alanında erkekler ve kadınlar kendileri için ayrılan bölümlerden programı takip etmek zorunda kaldı. Haremlik selamlık uygulamasına göre alanın sol kısmında kadınlar, sağ kısmında ise erkekler yer aldı.