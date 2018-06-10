AKP’nin büyük Kocaeli mitingi sırasında farklı bir görüntü daha dikkat çekti. Mitingin düzenlendiği Perşembe Pazarı alanında erkekler ve kadınlar kendileri için ayrılan bölümlerden programı takip etmek zorunda kaldı. Haremlik selamlık uygulamasına göre alanın sol kısmında kadınlar, sağ kısmında ise erkekler yer aldı.
Bugün 17:18 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:57 TSİ )
Mitingde haremlik selamlık vardı
AKP’nin büyük Kocaeli mitingi sırasında farklı bir görüntü daha dikkat çekti.
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Bugün 17:18 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz