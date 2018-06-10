AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!

İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile partinin gençlik kollarınde görevli bazı gençler arasında henüz neden çıktığı bilinmeyen bir gerginlik çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik partililerin araya girmesiyle yatıştırıldı.