İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile partinin gençlik kollarınde görevli bazı gençler arasında henüz neden çıktığı bilinmeyen bir gerginlik çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik partililerin araya girmesiyle yatıştırıldı.
Bugün 17:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:51 TSİ )
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile partinin gençlik kollarında görevli bazı gençler arasında gerginlik çıktı.
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Bugün 17:51 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz