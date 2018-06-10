Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi!

Kocaeli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye 3. üniversite yapılacağını şu sözleri ile açıkladı: "Kocaeli, AKP siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli’ye 24 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 9 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük. Gebze Teknik Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü üniversiteyi kazandıracağız. Değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah üçünücü bir üniversiteyi Kocaeli’ye kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde bizde. Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim. İyi güzel. Ama fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkını vermez" Erdoğan'ın bu müjdesi kalabalık tarafından alkışlanarak karşılandı.