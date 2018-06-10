Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 18:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 19:13 TSİ )

Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi!

Kocaeli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye 3. üniversite yapılacağını müjdeledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye 3. üniversite yapılacağını şu sözleri ile açıkladı: "Kocaeli, AKP siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli’ye 24 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 9 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük. Gebze Teknik Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü üniversiteyi kazandıracağız. Değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah üçünücü bir üniversiteyi Kocaeli’ye kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde bizde. Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim. İyi güzel. Ama fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkını vermez" Erdoğan'ın bu müjdesi kalabalık tarafından alkışlanarak karşılandı.

Bugün 18:51 TSİ - Siyaset

Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu mask
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı mask
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz mask
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te
Şehrin en güzel noktasında SP'ye izin yok AKP'ye var mask
Şehrin en güzel noktasında SP'ye izin yok AKP'ye var
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak! mask
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı mask
Avrupa'nın en büyük parkı Kocaeli'de açıldı
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü! mask
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL