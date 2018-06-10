Kocaeli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye 3. üniversite yapılacağını şu sözleri ile açıkladı: "Kocaeli, AKP siyasetinin sembol şehirlerinden biridir. 16 yılda Kocaeli’ye 24 katrilyon yatırım yaptık. Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 9 bin 624 adet yeni derslik inşa ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırımlarla daha da büyüttük. Gebze Teknik Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şimdi üçüncü üniversiteyi kazandıracağız. Değerlendirmelerimizi yaptık. İnşallah üçünücü bir üniversiteyi Kocaeli’ye kazandıracağız. Eğitim, bilim, sanat bunlar bizde bizde. Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim. İyi güzel. Ama fizik öğretmeni olman bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkını vermez" Erdoğan'ın bu müjdesi kalabalık tarafından alkışlanarak karşılandı.
Bugün 18:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:13 TSİ )
Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi!
Kocaeli mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye 3. üniversite yapılacağını müjdeledi.
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Bugün 18:51 TSİ - Siyaset
Muhabirler : Ahmet Hazer , Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz