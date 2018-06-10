AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilimizde miting düzenledi. Erdoğan’ın mitinge yaklaşık 1 saat geç gelmesinin ardından partililer Erdoğan’ın konuşmasını bitirmeden alandan ayrılmaya başladı.
Bugün 19:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 19:12 TSİ )
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilimizde düzenlediği mitinge geç gelmesinin ardından partililer alanı boşalttı.
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Bugün 19:00 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz