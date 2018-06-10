Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Dün 22:28 TSİ- Siyaset ( G : Dün 22:34 TSİ )

Millet İttifakı milletle buluştu

24 Haziran seçimleri kapsamında Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi iftarda millet ile buluştu.

mask
mask
mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın

24 Haziran seçimleri için Millet İttifakı’nda yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Yahya Kaptan Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlenen bin kişilik iftarda millet ile bir araya geldi. İftar programına CHP Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, SP Milletvekili Adayı Sinan Ejderoğlu, SP İl Teşkilat Başkanı Zafer Mutlu, SP İl SKM Başkanı Alaattin Çakmak’ın yanı sıra siyasi partilerin milletvekili adayları, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İTTİFAK İÇİNDE İFTAR

Ortaklaşa düzenlenen iftar programının ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Buradaki iftarın bir güzelliği, tek bir partinin değil ittifak içindeki partilerin ev sahipliğini yapması. Buradaki amaç bir partiyi öne çıkarmak değil. Katılan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Sarıbay’ın ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bu mübarek gecede bu kardeşliğimiz, ülkemiz için hayırlı olacağını burada görüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz” açıklamalarında bulundu.

Dün 22:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi! mask
Erdoğan'dan 3. üniversite müjdesi!
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu mask
Fikri Işık'a Büyükşehir adaylığı soruldu
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı mask
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz mask
Akşener: Biz özel uçakla gezmiyoruz
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak! mask
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti! mask
Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti!
WhatsApp'tan şok yasak! Telefonlardan kaldırılıyor... mask
WhatsApp'tan şok yasak! Telefonlardan kaldırılıyor...
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ! mask
Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL