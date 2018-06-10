Millet İttifakı milletle buluştu

24 Haziran seçimleri için Millet İttifakı’nda yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Yahya Kaptan Mahallesi’nde ortaklaşa düzenlenen bin kişilik iftarda millet ile bir araya geldi. İftar programına CHP Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, SP Milletvekili Adayı Sinan Ejderoğlu, SP İl Teşkilat Başkanı Zafer Mutlu, SP İl SKM Başkanı Alaattin Çakmak’ın yanı sıra siyasi partilerin milletvekili adayları, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

İTTİFAK İÇİNDE İFTAR

Ortaklaşa düzenlenen iftar programının ardından konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Buradaki iftarın bir güzelliği, tek bir partinin değil ittifak içindeki partilerin ev sahipliğini yapması. Buradaki amaç bir partiyi öne çıkarmak değil. Katılan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi. Sarıbay’ın ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Bu mübarek gecede bu kardeşliğimiz, ülkemiz için hayırlı olacağını burada görüyoruz. Hepiniz hoş geldiniz” açıklamalarında bulundu.