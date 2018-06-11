Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camileri doldurdu. İzmit'teki Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti. Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti. Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
Bugün 09:18 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:14 TSİ )
Kocaeli'de Kadir Gecesi
Kocaeli'de Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve ''bin aydan hayırlı'' olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için çok sayıda vatandaş İzmit'teki Fevziye Camisi'ne akın etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz