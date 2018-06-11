Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, üyeleri İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) temsilcilerinin katıldığı iftar programında CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof.Dr. Muhip Kanko’ya yoğun ilgi vardı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren, sohbet eden Muhip Kanko, etkinlik sırasında fenalaşan bir kadına da ilk müdahaleyi yaptı. Oruç yorgunluğu nedeniyle tansiyonu düşen kadınla ilgilenen Kanko, “Mesleğimin gereğini yaptım. Etkinlikte yer alan diğer doktor arkadaşlarımız da yardıma koştu. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.
Bugün 09:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:26 TSİ )
Fenalaşan vatandaşa ilk müdahale Kanko'dan
CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin iftar programına katıldı. İttifak iftarına katılan Prof.Dr. Muhip Kanko, burada fenalaşan bir kadına ilk müdahaleyi yaptı.
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Bugün 09:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz