Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:25 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:26 TSİ )

Fenalaşan vatandaşa ilk müdahale Kanko'dan

CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Muhip Kanko İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nin iftar programına katıldı. İttifak iftarına katılan Prof.Dr. Muhip Kanko, burada fenalaşan bir kadına ilk müdahaleyi yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, üyeleri İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) temsilcilerinin katıldığı iftar programında CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof.Dr. Muhip Kanko’ya yoğun ilgi vardı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren, sohbet eden Muhip Kanko, etkinlik sırasında fenalaşan bir kadına da ilk müdahaleyi yaptı. Oruç yorgunluğu nedeniyle tansiyonu düşen kadınla ilgilenen Kanko, “Mesleğimin gereğini yaptım. Etkinlikte yer alan diğer doktor arkadaşlarımız da yardıma koştu. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

Bugün 09:25 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Miting için ilginç önlem! mask
Miting için ilginç önlem!
İnce "10 numara miting oldu" demiş mask
İnce "10 numara miting oldu" demiş
Mitinge gelen genç kız fenalaştı! mask
Mitinge gelen genç kız fenalaştı!
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı mask
AKP bayrakları sürücülere zor anlar yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmit'te
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak! mask
İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

İşte bu yılın en çok satan telefonları! mask
İşte bu yılın en çok satan telefonları!
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL