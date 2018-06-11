Fenalaşan vatandaşa ilk müdahale Kanko'dan

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin temsilcileri, üyeleri İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) temsilcilerinin katıldığı iftar programında CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Prof.Dr. Muhip Kanko’ya yoğun ilgi vardı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren, sohbet eden Muhip Kanko, etkinlik sırasında fenalaşan bir kadına da ilk müdahaleyi yaptı. Oruç yorgunluğu nedeniyle tansiyonu düşen kadınla ilgilenen Kanko, “Mesleğimin gereğini yaptım. Etkinlikte yer alan diğer doktor arkadaşlarımız da yardıma koştu. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.