Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:35 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:36 TSİ )

Garden Kartepe-2’de son 7 daire

Kocaeli'de gerçekleştirdiği konut projeleriyle dikkat çeken Zincirlikuyu İnşaat, faiz oranlarına ilave olarak cazip fiyatlar ile müşterilerine Kartepe’de yapımını tamamladığı Garden Kartepe-2 projesini görmeye davet ediyor

mask
mask
mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

15 yıldır Kocaeli’de faaliyet gösteren Zincirlikuyu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çakar ve Zincirlikuyu Inşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çakar’ın birlikte yönettiği Zincirlikuyu İnşaat projesi olan Garden Kartepe-2’de son dairelerin satışı devam ediyor. Daha önce Garden kartepe 1, Garden Panorama Radar, Zincirlikuyu Artim, Garden Karamürsel, Garden Başiskele başta olmak üzere daha pek çok projeye imza aran Zincirlikuyu İnşaat, yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

SARAY MİMARİSİNDEN ESİNLENEREK YAPILDI

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır anlayışıyla sektörde devam eden Zincirlikuyu İnşaat projesi olan Garden Kartepe-2 sitesi 2700 metrekare arsa üzerinde Özdilek AVM’nin tam karşısında ve E-5’in kenarında bulunan 3 Blok 40 daireden oluşuyor.  Kaliteden ve markadan taviz vermeden, saray mimarisinden esinlenerek tamamlanan sitede güvenlik, çocuk oyun parkı, kamelyalar, yeşil alan ve otopark yer alıyor.

SON 7 DAİRE

Proje de  3+1 140 m2 ile  170 m2 arasında değişen çatı eğilimi olmayan dubleks daireler ile 105 m2 ile 125 m2 arasında değişen normal dairlerin satışı devam ediyor. Estetik görünen ve kalitesi ile göz dolduran Garden Kartepe 2 sitesinde son 7 daireden birine sahip olmak için 0532 611 52 75 bilgi alabilirsiniz.

Bugün 09:35 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil önerimiz: Kandıra mask
Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil önerimiz: Kandıra
Bir kivi bahçeniz olsun ister misiniz? mask
Bir kivi bahçeniz olsun ister misiniz?
Memurlara müjdeli haber! Maaşlar erken yatacak mask
Memurlara müjdeli haber! Maaşlar erken yatacak
Efe Tur'a 30 lüks araç mask
Efe Tur'a 30 lüks araç
Yerli otomobilin fiyatı hakkında ilk ipucu mask
Yerli otomobilin fiyatı hakkında ilk ipucu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK! mask
Erdoğan'ın mitinginde basına YASAK!
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik! mask
AKP mitinginde kısa süreli gerginlik!
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi mask
AKP'liler Erdoğan'ı beklemedi
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli... mask
Kocaeli'deki dev AVM satıldı! İşte bedeli...
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı mask
Türkiye tarihinin en ilginç iftarı
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor... mask
Ve bitti! Yeni hastane o gün hizmete giriyor...

GALERİ

Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2 mask
Kocaeli Güneş U-17 gözyaşları ile veda etti: 1-2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'nin en büyük camisi Gebze'ye yapılacak
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de mask
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL