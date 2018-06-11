Garden Kartepe-2’de son 7 daire

15 yıldır Kocaeli’de faaliyet gösteren Zincirlikuyu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sami Çakar ve Zincirlikuyu Inşaat Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çakar’ın birlikte yönettiği Zincirlikuyu İnşaat projesi olan Garden Kartepe-2’de son dairelerin satışı devam ediyor. Daha önce Garden kartepe 1, Garden Panorama Radar, Zincirlikuyu Artim, Garden Karamürsel, Garden Başiskele başta olmak üzere daha pek çok projeye imza aran Zincirlikuyu İnşaat, yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

SARAY MİMARİSİNDEN ESİNLENEREK YAPILDI

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır anlayışıyla sektörde devam eden Zincirlikuyu İnşaat projesi olan Garden Kartepe-2 sitesi 2700 metrekare arsa üzerinde Özdilek AVM’nin tam karşısında ve E-5’in kenarında bulunan 3 Blok 40 daireden oluşuyor. Kaliteden ve markadan taviz vermeden, saray mimarisinden esinlenerek tamamlanan sitede güvenlik, çocuk oyun parkı, kamelyalar, yeşil alan ve otopark yer alıyor.

SON 7 DAİRE

Proje de 3+1 140 m2 ile 170 m2 arasında değişen çatı eğilimi olmayan dubleks daireler ile 105 m2 ile 125 m2 arasında değişen normal dairlerin satışı devam ediyor. Estetik görünen ve kalitesi ile göz dolduran Garden Kartepe 2 sitesinde son 7 daireden birine sahip olmak için 0532 611 52 75 bilgi alabilirsiniz.